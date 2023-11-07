Bafra'da kasten öldürme suçundan aranan şahıs yakalandı

SAMSUN'un Bafra ilçesinde 'kasten öldürme' suçundan 14 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan E.T., polis ekiplerince yakalanarak, cezaevine teslim edildi.

Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'kasten öldürme' suçundan 14 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.T.'nin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Altunkaya Mahallesi Uygun Sokak'taki bir evde saklandığı tespit edilen E.T., yapılan operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.