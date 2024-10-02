Bafra'da Kasten Adam Öldürmekten Aranan Şahıs Yakalandı
Samsun'un Bafra ilçesinde kasten adam öldürmek suçundan 25 yıl hapis cezası bulunan Deniz Öner yakalandı. Emniyet ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda tutuklandı ve cezaevine gönderildi.
Samsun'un Bafra ilçesinde kasten adam öldürmek suçundan 25 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, "kasten adam öldürmek" suçundan 25 yıl hapis cezası bulunan Deniz Öner (46), Tabakhane Mahallesi Ali Hafız Sokak'ta yakalandı. Yakalanan şahıs İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN