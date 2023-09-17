Bafra'da kaçan zanlı gözaltına alındı

Samsun'un Bafra ilçesinde çarşı ve mahalle bekçilerinden kaçan zanlı, kısa sürede ekiplerce durdurularak gözaltına alındı. Üst aramasında uyuşturucu ve uyuşturucu içme aparatı ele geçirilen zanlı, savcılık talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.