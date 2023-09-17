Bafra'da kaçan zanlı gözaltına alındı
Samsun'un Bafra ilçesinde çarşı ve mahalle bekçilerinden kaçan zanlı, kısa sürede ekiplerce durdurularak gözaltına alındı. Üst aramasında uyuşturucu ve uyuşturucu içme aparatı ele geçirilen zanlı, savcılık talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Samsun'un Bafra ilçesinde çarşı ve mahalle bekçilerinden kaçan zanlı gözaltına alındı.
Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı çarşı ve mahalle bekçileri, Fatih Mahallesinde devriye görevi sırasında şüphelendikleri O.T.'ye dur ihtarında bulundu.
Uyarılara rağmen durmayan şüpheli, kısa sürede ekiplerce durdurularak gözaltına alındı.
Zanlıya yapılan üst aramasında, bir miktar uyuşturucu ile uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.