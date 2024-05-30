Bafra'da hırsızlık suçundan aranan şahıs yakalandı
Samsun'un Bafra ilçesinde 'hırsızlık' suçundan 5 yıl 9 ay hapis cezası bulunan şahıs, Fatih Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı.
Samsun'un Bafra ilçesinde 'hırsızlık' suçundan 5 yıl 9 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Emirliği ekiplerince 'hırsızlık' suçundan 5 yıl 9 ay hapis cezası bulunan M.T., Fatih Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Hükümlü, işlemlerinin ardından Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN