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Bafra'da hırsızlık suçundan aranan şahıs yakalandı

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Samsun'un Bafra ilçesinde 'hırsızlık' suçundan 5 yıl 9 ay hapis cezası bulunan şahıs, Fatih Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı.

Samsun'un Bafra ilçesinde 'hırsızlık' suçundan 5 yıl 9 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Emirliği ekiplerince 'hırsızlık' suçundan 5 yıl 9 ay hapis cezası bulunan M.T., Fatih Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Hükümlü, işlemlerinin ardından Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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