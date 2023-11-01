Bafra'da hırsızlık suçundan aranan şahıs yakalandı
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Samsun'un Bafra ilçesinde hırsızlık suçundan 9 yıl 7 ay hapis cezası bulunan A.D.(20), polis tarafından yakalanarak tutuklandı.
Samsun'un Bafra ilçesinde hırsızlık suçundan 9 yıl 7 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
Hırsızlık suçundan 9 yıl 7 ay hapis cezası bulunan A.D.(20), İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince Mevlana Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan A.D., işlemlerinin ardından tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa