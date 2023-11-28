Bafra'da hırsızlık suçundan aranan hükümlü yakalandı
Abone Ol
Son Güncelleme:
Samsun'un Bafra ilçesinde 'kamu hizmetine tahsis edilen eşyadan hırsızlık' suçundan 5 yıl 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalanarak tutuklandı.
Samsun'un Bafra ilçesinde 'kamu hizmetine tahsis edilen eşyadan hırsızlık' suçundan 5 yıl 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalanarak tutuklandı.
Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 4 gün önce aranma kararı çıkan 'kamu hizmetine tahsis edilen eşyadan hırsızlık' suçundan 5 yıl 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranması bulunan M.B. (39), Altınkaya Mahallesi Alaçamlıoğlu Sokak'taki ikametinde yakalandı. Hükümlü, gerekli işlemleri yapılarak kapalı cezaevine teslim edildi. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa