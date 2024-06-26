Bafra'da hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
Samsun'un Bafra ilçesinde 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.Ş (28) isimli erkek şahıs, polis tarafından yakalandı ve cezaevine gönderildi.
Samsun'un Bafra ilçesinde 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince "başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama" suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranması bulunan Ş.Ş (28) isimli erkek şahıs, Altınkaya Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıs, emniyette işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN