Bafra'da hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Samsun'un Bafra ilçesinde 8 yıl 45 gün hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, hükümlü veya tutuklunun kaçması suçundan ifadeye yönelik, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak veya kullanmak suçundan 8 yıl 45 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranması bulunan D.Ç. (35), Emirefendi Mahallesi Emniyet Sokak üzerinde yakalandı. Yakalanan şahıs işlemlerinin ardından Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN