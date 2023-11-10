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Bafra'da hapis cezası bulunan kişi yakalandı

Samsun'un Bafra ilçesinde hakkında 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi, Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı. K.Y'nin nitelikli cinsel istismar suçundan arandığı ve Kolay Mahallesi'nde saklandığı tespit edildi. Operasyon sonucunda K.Y. gözaltına alındı ve adli makamlardaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.