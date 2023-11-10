Bafra'da hapis cezası bulunan kişi yakalandı
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Samsun'un Bafra ilçesinde hakkında 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi, Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı. K.Y'nin nitelikli cinsel istismar suçundan arandığı ve Kolay Mahallesi'nde saklandığı tespit edildi. Operasyon sonucunda K.Y. gözaltına alındı ve adli makamlardaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Samsun'un Bafra ilçesinde hakkında 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.
Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "nitelikli cinsel istismar" suçundan hakkında 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.Y'nin Kolay Mahallesi'nde saklandığını belirledi.
K.Y, bu adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.
Hükümlü, adli makamlardaki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.