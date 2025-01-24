Bafra'da Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı
Samsun'un Bafra ilçesinde 6 yıl hapis cezası bulunan H.D., müstehcen yayınlar için çocukları kullanmak ve şantaj yapmak suçlarından yakalanarak tutuklandı.
Samsun'un Bafra ilçesinde 6 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince "müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak"tan 5 yıl, "şantaj yapmak"tan 1 yıl hapis cezası bulunan H.D. (28), Alpaslan Türkeş Parkı'nda yakalanarak gözaltına alındı. Hükümlü, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN