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Bafra'da Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı

Bafra'da Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı
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Samsun'un Bafra ilçesinde 6 yıl hapis cezası bulunan H.D., müstehcen yayınlar için çocukları kullanmak ve şantaj yapmak suçlarından yakalanarak tutuklandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde 6 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince "müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak"tan 5 yıl, "şantaj yapmak"tan 1 yıl hapis cezası bulunan H.D. (28), Alpaslan Türkeş Parkı'nda yakalanarak gözaltına alındı. Hükümlü, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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