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Bafra'da firari hükümlü yakalandı

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Samsun'un Bafra ilçesinde hakkında 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, Bafra Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Uyuşturucu kullanmak suçundan aranan O.A, adli makamlara teslim edildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde hakkında 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Bafra Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, "Uyuşturucu kullanmak" suçundan hakkında kesinleşmiş 2 yıl hapis cezası olan O.A'yı ilçe merkezinde yakaladı.

O.A, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara teslim edildi.

Kaynak: AA / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Samsun Bafra Güvenlik Yakalama Ceza Uyuşturucu 3. Sayfa Haberler

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