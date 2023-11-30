Bafra'da firari hükümlü yakalandı
Samsun'un Bafra ilçesinde hakkında 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, Bafra Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Uyuşturucu kullanmak suçundan aranan O.A, adli makamlara teslim edildi.
Samsun'un Bafra ilçesinde hakkında 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Bafra Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "Uyuşturucu kullanmak" suçundan hakkında kesinleşmiş 2 yıl hapis cezası olan O.A'yı ilçe merkezinde yakaladı.
O.A, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara teslim edildi.