Bafra'da firari hükümlü yakalandı
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Samsun'un Bafra ilçesinde hakkında 14 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Samsun'un Bafra ilçesinde hakkında 14 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Yapılan çalışmada, "Kasten öldürmek " suçundan hakkında kesinleşmiş 14 yıl 8 ay hapis cezası bulunan E.T. (38), Altınkaya Mahallesi'ndeki ikametinde yakalandı.
E.T, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / 3. Sayfa