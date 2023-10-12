Bafra'da firari hükümlü yakalandı
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Samsun'un Bafra ilçesinde hakkında 2 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.
Samsun'un Bafra ilçesinde hakkında 2 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların yakalanması için çalışma yürütüldü.
Yapılan çalışmada, "Uyuşturucu kullanmak " suçundan hakkında kesinleşmiş 2 yıl 15 gün hapis cezası bulunan G.Ü, ilçe merkezinde ikametinde ekiplerce yakalandı.
G.Ü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / 3. Sayfa