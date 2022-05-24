Bafra'da çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı - Haberler

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Bafra'da çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bafra'da çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı

Samsun'un Bafra ilçesinde çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Samsun'un Bafra ilçesinde çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Samsun Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Bafra Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda takibe alınan araçta yapılan aramada 2 paket halinde 1 kilogram metamfetamin, 594 adet ecstasy hap,155.14 gram skunk ve 39.41 gram kokain ele geçirildi. Olayla ilgili S.A. ve M.G. isimli şahıslar gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Uyuşturucu, Samsun, Bafra, 3. Sayfa, Haberler

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