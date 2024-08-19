Bafra'da cinsel istismar suçundan hükümlü yakalandı
Samsun'un Bafra ilçesinde 'cinsel istismar' suçundan 9 yıl 2 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
Samsun'un Bafra ilçesinde 'cinsel istismar' suçundan 9 yıl 2 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 'cinsel istismar ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından toplamda 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan R.B. (38) isimli şahıs, Emirefendi Mahallesi'nde yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN