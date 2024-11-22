Bafra'da Cezaevi Firarisi Tutuklandı
Samsun'un Bafra ilçesinde, uyuşturucu suçlarından 17 yıl hapis cezası bulunan cezaevi firarisi İ.T. tutuklandı. İ.T. ile birlikte ruhsatsız silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.
Bafra'da 17 yıl hapis cezası bulunan cezaevi firarisi tutuklandı
SAMSUN - Samsun'un Bafra ilçesinde 17 yıl 2 ay 17 gün hapis cezası bulunan cezaevi firarisi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu suçlarından 17 yıl 2 ay 17 gün kesinleşmiş hapis cezası ve 10 bin TL de adli para cezası bulunan cezaevi firarisi İ.T.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Şahısla birlikte 1 adet ruhsatsız tabanca, 26 adet 9.19 mm çapında fişek, 0.62 gram esrar, 5 adet sentetik ecza, 1 adet esrar öğütücü ve pipo ele geçirildi. Gözaltına alınan İ.T. tutuklanarak cezaevine teslim edildi.