Bafra'da Cezaevi Firarisi Tutuklandı

Bafra'da 17 yıl hapis cezası bulunan cezaevi firarisi tutuklandı

SAMSUN - Samsun'un Bafra ilçesinde 17 yıl 2 ay 17 gün hapis cezası bulunan cezaevi firarisi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu suçlarından 17 yıl 2 ay 17 gün kesinleşmiş hapis cezası ve 10 bin TL de adli para cezası bulunan cezaevi firarisi İ.T.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Şahısla birlikte 1 adet ruhsatsız tabanca, 26 adet 9.19 mm çapında fişek, 0.62 gram esrar, 5 adet sentetik ecza, 1 adet esrar öğütücü ve pipo ele geçirildi. Gözaltına alınan İ.T. tutuklanarak cezaevine teslim edildi.