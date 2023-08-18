Bafra'da çatı katında oyun oynayan çocuk havalandırma boşluğuna düştü

SAMSUN'un Bafra ilçesinde arkadaşlarıyla oyun oynadığı çatı katından havalandırma boşluğuna düşerek ağır yaralanan Kamil H. (14), hastaneye kaldırıldı.

Olay, ilçeye bağlı Altınkaya Mahallesi Hürriyet Sokakta meydana geldi. Yaz tatili için ailesi ile birlikte ilçeye gelen Kamil H., arkadaşları ile 4 katlı apartmanın çatı katında oyun oynadığı sırada, dengesini kaybederek havalandırma boşluğuna düştü. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. 2'nci katın havalandırma boşluğundan giren itfaiye ekipleri, Kamil H.?ye ulaştı. Küçük çocuğu bulunduğu yerden sedyeye alan ekipler, zemin kattaki dairenin balkonundan Kamil H.?yi sağlık görevlilerine teslim etti. Kamil H., ilk müdahalesinin ardından Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Kamil H.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)