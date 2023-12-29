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Bafra'da Bisiklet Sürücüsünün Ölümüne Neden Olan Otomobil Sürücüsü Adliyeye Sevk Edildi

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Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen kazada bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kazaya neden olan otomobil sürücüsü adliyeye sevk edildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde bisiklet sürücüsünün ölümüne neden olan otomobil sürücüsü adliyeye sevk edildi.

Dün sabah saatlerinde Samsun-Sinop karayolunda meydana gelen kazada 3 tekerlekli bisiklet ile yaya geçidinden karşıya geçmekte olan Mehmet Ördek'e (55), E.K.'nin kullandığı 06 BNG 036 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisi ile bisiklet sürücüsü havada uçarak 100 metre sürüklendi. Kazada bisiklet sürücüsü Mehmet Ördek, olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada hafif yaralanan otomobil sürücüsü E.K. ise tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Sürücü, İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Samsun Bafra Adliye Ölüm Trafik Kaza 3.Sayfa Güncel Haberler

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