Bafra'da Başbaş Hayvan Kazası: 1 Yaralı

Samsun'un Bafra ilçesinde ana yola çıkan başıboş büyükbaş hayvanın neden olduğu kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Sinop-Samsun karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametine seyir halinde olan Ömer Şahin idaresindeki 55 AIN 024 plakalı kamyonet, önünde giden ve ana yola çıkan başıboş büyükbaş hayvana çarpmamak için ani fren yapan Ali Türkmen'in kullandığı 55 AIJ 735 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada kamyonette yolcu olarak bulunan Fedai Sezgin yaralandı. Yaralı ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN