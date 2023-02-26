Bafra'da asayiş ve narkotik uygulaması: 7 şahsa işlem
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Samsun'un Bafra ilçesinde yapılan asayiş ve narkotik uygulamasında uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Samsun'un Bafra ilçesinde yapılan asayiş ve narkotik uygulamasında uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce yapılan asayiş ve narkotik uygulamasında 4 uyuşturucu kullanma aparatı, 7 gram esrar maddesi, 3 gram metamfetamin, 4 adet sentetik ecza, 1 adet ruhsatsız silah ele geçirildi. 7 şahsa uyuşturucu kullanmaktan işlem yapıldı. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa