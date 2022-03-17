Bafra'da asayiş uygulaması

Samsun'un Bafra ilçesinde yapılan asayiş uygulamasında eğlence mekanları ve sabit noktalar didik didik arandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla dün gece 60 personelle 7 sabit noktada ve eğlence mekanlarında asayiş uygulaması yapıldı. Yapılan uygulamada 600 şahsın genel bilgi toplama (GBT) sorguları yapılırken, araçlar da didik didik arandı. Uygulama esnasında herhangi bir suç ve suç unsuruna rastlanmazken, 150 araç kontrol edildi. Evrakları eksik olan araç sürücülerine cezai işlem uygulandı.

Uygulamalardan dolayı memnun olan vatandaşlar, emniyet yetkililerine teşekkür etti. Vatandaşların huzur ve güvenliği için uygulamaların artarak devam edeceği belirtildi. - SAMSUN