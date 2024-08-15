Bafra'da 5 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı
Samsun'un Bafra ilçesinde uyuşturucu madde ticareti suçundan 5 yıl hapis cezası bulunan D.C. isimli şahıs, narkotik ekipleri tarafından Hacinabi Mahallesi'nde gözaltına alındı ve cezaevine teslim edildi.
Samsun'un Bafra ilçesinde 5 yıl hapis cezası bulunan bir şahıs yakalandı.
Uyuşturucu madde ticareti suçundan toplam 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.C. isimli şahıs narkotik ekiplerince Hacinabi Mahallesi'nde gözaltına alındı. Yakalanan hükümlü, tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - SAMSUN