Bafra'da 15 Yıl Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı
Samsun'un Bafra ilçesinde hakkında 15 yıl 6 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.K., jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan aranan hükümlü, Gazipaşa Mahallesi'nde saklandığı ikamette düzenlenen operasyonla yakalandı.
Samsun'un Bafra ilçesinde hakkında 15 yıl 6 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.
"Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan hakkında 15 yıl 6 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.K. (23), düzenlenen operasyonla Gazipaşa Mahallesi'nde saklandığı ikamette yakalandı.
B.K, jandarmadaki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / 3. Sayfa