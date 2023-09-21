Bafra'da 15 Yıl Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı

Samsun'un Bafra ilçesinde hakkında 15 yıl 6 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.K., jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan aranan hükümlü, Gazipaşa Mahallesi'nde saklandığı ikamette düzenlenen operasyonla yakalandı.