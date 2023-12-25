Bafra'da 13 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı
Samsun'un Bafra ilçesinde hırsızlık ve uyuşturucu kullanmak suçlarından 13 yıl hapis cezası bulunan bir şahıs yakalandı. Şahıs, işlemlerinin ardından Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
Samsun'un Bafra ilçesinde kesinleşmiş 13 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından 'hırsızlık ve uyuşturucu kullanmak' suçlarından 13 yıl hapis cezası bulunan Y.Ş.(31), Fevzi Çakmak Mahallesi Bahadır Sokak'taki evinde yakalandı. Asayiş Büro Amirliğine götürülen Y.Ş. işlemlerinin ardından Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN