Bafra'da 13 Yıl 4 Ay Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri
Samsun'un Bafra ilçesinde, '12 yaşından küçük çocuğa nitelikli cinsel istismar' suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezası bulunan bir hükümlü yakalandı. Yakalanan şahıs gözaltına alındı ve Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
Samsun'un Bafra ilçesinde 13 yıl 4 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda '12 yaşından küçük çocuğa nitelikli cinsel istismar' suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezası bulunan K.Y., İsmet Paşa Mahallesi Göktürk Sokak üzerinde yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıs işlemlerinin ardından Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa