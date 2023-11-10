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Bafra'da 13 Yıl 4 Ay Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı

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3. Sayfa Haberleri

Samsun'un Bafra ilçesinde, '12 yaşından küçük çocuğa nitelikli cinsel istismar' suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezası bulunan bir hükümlü yakalandı. Yakalanan şahıs gözaltına alındı ve Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde 13 yıl 4 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda '12 yaşından küçük çocuğa nitelikli cinsel istismar' suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezası bulunan K.Y., İsmet Paşa Mahallesi Göktürk Sokak üzerinde yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıs işlemlerinin ardından Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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