Üye Girişi
Haberler

Bafra'da 10 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Bafra ilçesinde kasten öldürme suçundan 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.D. isimli şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı. Şahıs, Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde 'kasten öldürme suçundan 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranması bulunan M.D (65), Büyükcami Mahallesi'ndeki ikametinde yakalandı. M.D., emniyetteki işlemlerinin ardından Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Samsun Bafra Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Eylülde enflasyonun ciddi anlamda gerilediğini göreceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Eylülde enflasyonun ciddi anlamda gerilediğini göreceğiz

 Azerbaycan Manat'ı Türk Lirası karşısında rekor tazeledi

Azerbaycan Manat'ı Türk Lirası karşısında rekor tazeledi

 Kredi kartlarında temassız ödeme limiti 1500 TL oluyor

Kredi kartlarında temassız ödeme limiti 1500 TL oluyor

 Makam aracıyla insan kaçakçılığı yapan tuğgeneral tutuklandı

Makam aracıyla insan kaçakçılığı yapan tuğgeneral tutuklandı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title