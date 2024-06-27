Bafra'da 10 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı
Samsun'un Bafra ilçesinde kasten öldürme suçundan 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.D. isimli şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı. Şahıs, Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
Samsun'un Bafra ilçesinde 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde 'kasten öldürme suçundan 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranması bulunan M.D (65), Büyükcami Mahallesi'ndeki ikametinde yakalandı. M.D., emniyetteki işlemlerinin ardından Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN