Bafra'da 10 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı
Samsun'un Bafra ilçesinde 10 yıl 4 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan şahıs, işlemlerinin ardından Bafra Açık Cezaevine gönderildi.
Samsun'un Bafra ilçesinde 10 yıl 4 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince birden fazla kişi tarafından gece vakti yağma (gasp) suçundan 10 yıl 4 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.E.(52), dün gece yakalandı.
Yakalanan şahıs işlemlerinin ardından Bafra Açık Cezaevine gönderildi. - SAMSUN