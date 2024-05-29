Üye Girişi
Haberler

Bafra'da 10 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Bafra ilçesinde 10 yıl 4 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan şahıs, işlemlerinin ardından Bafra Açık Cezaevine gönderildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde 10 yıl 4 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince birden fazla kişi tarafından gece vakti yağma (gasp) suçundan 10 yıl 4 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.E.(52), dün gece yakalandı.

Yakalanan şahıs işlemlerinin ardından Bafra Açık Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Samsun Bafra Yakalama Ceza Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

Normalleşme süreci hız kesmiyor! CHP'nin gölge kabinesi bakanlarla bir araya geldi

Normalleşme süreci hız kesmiyor! CHP'nin gölge kabinesi bakanlarla bir araya geldi

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afganistan kararı! Diplomatik pasaporta vize muafiyeti kaldırıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afganistan kararı! Diplomatik pasaporta vize muafiyeti kaldırıldı

 Zamanlama manidar! İspanya'nın aşırı sağcı partisinin lideri Abascal, Netanyahu'yu ziyaret etti

Zamanlama manidar! İspanya'nın aşırı sağcı partisinin lideri Abascal, Netanyahu'yu ziyaret etti

 Serçe parmağını yiyen caniyle birlikte tedavi olmuş! Yeniden hastaneye gideceğini öğrenen Dilan Polat dilekçe verdi

Serçe parmağını yiyen caniyle birlikte tedavi olmuş! Yeniden hastaneye gideceğini öğrenen Dilan Polat dilekçe verdi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title