Bafra beyaza büründü 3. Sayfa Haberleri Samsun'un Bafra ilçesinde yoğun kar yağışı sonucu beyaza büründü, 34 kırsal mahalle yolu ulaşıma kapandı. Samsun'un Bafra ilçesinde yoğun kar yağışı sonucu beyaza büründü, 34 kırsal mahalle yolu ulaşıma kapandı. Dün akşam başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe merkezi beyaz örtüyle kaplandı. Vatandaşlar, Musa Cevher Dudayev ve Atatürk Bulvarlarında araçlarıyla ilerlemede zaman zaman zor anlar yaşadı. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na gelen çocuklar ise kartopu oynayarak karın tadını çıkardı. Sabah saatlerinde devam eden kar yağışı nedeniyle bu sabah saat 08.00 itibarıyla 34 kırsal mahalle yolunun kapalı olduğu, kapalı olan kırsal mahalle yollarının açılması için gerekli çalışmaların başladığı öğrenildi. İlçe merkezinde kar yağışının etkisini yitirmesiyle hayat normale döndü. - SAMSUN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Hisarcık Samsun Bafra 3. Sayfa Haberler

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