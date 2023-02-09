Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bafra beyaza büründü

3. Sayfa Haberleri

Bafra beyaza büründü

Samsun'un Bafra ilçesinde yoğun kar yağışı sonucu beyaza büründü, 34 kırsal mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde yoğun kar yağışı sonucu beyaza büründü, 34 kırsal mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Dün akşam başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe merkezi beyaz örtüyle kaplandı. Vatandaşlar, Musa Cevher Dudayev ve Atatürk Bulvarlarında araçlarıyla ilerlemede zaman zaman zor anlar yaşadı. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na gelen çocuklar ise kartopu oynayarak karın tadını çıkardı. Sabah saatlerinde devam eden kar yağışı nedeniyle bu sabah saat 08.00 itibarıyla 34 kırsal mahalle yolunun kapalı olduğu, kapalı olan kırsal mahalle yollarının açılması için gerekli çalışmaların başladığı öğrenildi. İlçe merkezinde kar yağışının etkisini yitirmesiyle hayat normale döndü. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hisarcık Samsun Bafra 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title