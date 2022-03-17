BAE'ye ait kargo gemisi Basra Körfezi'nde battı - Haberler

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BAE'ye ait kargo gemisi Basra Körfezi'nde battı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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BAE'ye ait kargo gemisi Basra Körfezi'nde battı

Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait bir kargo gemisinin, Basra Körfezi'nde fırtına nedeniyle battığı ve gemide 30 mürettebatın olduğu bildirildi.

Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait bir kargo gemisinin, Basra Körfezi'nde fırtına nedeniyle battığı ve gemide 30 mürettebatın olduğu bildirildi.

Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait bir kargo gemisi Basra Körfezi'nde fırtına nedeniyle battı. İran'ın Buşehr Liman, Denizcilik ve Güvenlik İdaresi Başkanı Hüccet Kevseri yaptığı açıklamada, "Fırtına körfezdeki gemi hareketliliğini aksattı. BAE'ye ait araç taşıyan kargo gemisi de yoğun fırtına nedeniyle battı" ifadelerini kullandı. Batan kargo gemisinde 30 mürettebatın bulunduğunu belirten Kevseri, mürettebatın can yelekleri ile suda kurtulmayı beklediklerini ve İran'dan gönderilen arama kurtarma ekiplerinin şu ana kadar 16 mürettebatı kurtardığını söyledi. - TAHRAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Birleşik Arap Emirlikleri, Basra Körfezi, Fırtına, İran, 3. Sayfa, Haberler

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