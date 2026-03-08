BAE: "İran saldırılarında can kaybı 4'e yükseldi"

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Savunma Bakanlığı, İran'ın ülkede düzenlediği saldırıları sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 4'e yükseldiği bildirildi.

İran, ABD ve İsrail'in düzenlediği saldırılara Körfez ülkelerini hedef alarak cevap veriyor. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İran'ın ülkede düzenlediği saldırıları sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 4'e, yaralı sayısının da 112'ye yükseldiği bildirildi. Açıklamada, ölenler arasında Pakistan, Nepal ve Bangladeş vatandaşlarının bulunduğu; yaralananlar arasında ise BAE, Mısır, Sudan, Etiyopya, Filipinler, Pakistan, İran, Hindistan, Bangladeş, Sri Lanka, Azerbaycan, Yemen, Uganda, Eritre, Lübnan, Afganistan, Bahreyn, Komorlar ve Türkiye uyruklu kişilerin bulunduğu aktarıldı.

"Bugün 17 balistik füze tespit edildi, bunlardan 16'sı imha edildi"

BAE Savunma Bakanlığı ayrıca "BAE hava savunmaları bugün 17 balistik füze tespit ederken, bunlardan 16'sını imha etti, 1 füze ise denize düştü. Toplam 117 insansız hava aracı (İHA) tespit edilirken, bunlardan 113'ü engellendi, 4 İHA ülke topraklarına düştü. İran saldırılarının başlamasından bu yana toplam 238 balistik füze tespit edildi. Bunların 221'i imha edildi, 15'i denize, 2'si ise ülke topraklarına düştü. Ayrıca toplam bin 422 İran İHA'sı tespit edildi; bunların bin 342'si engellenirken, 80'i ülke topraklarına düştü. Sekiz seyir füzesi de tespit edilip imha edildi. - ABU DABİ

