Bademcik ameliyatı sonrası engelli kalan küçük Hüseyin'in ailesi ilk kez konuştu: 'Keşke biz bu 109 milyonluk tazminatı almasak da oğlum gelip benden...

Gaziantep'te 4 yaşındayken geçirdiği bademcik ameliyatı sonrası gelişen komplikasyonla engelli kalan Hüseyin Beyaz'ın acılı anne ve babası ilk kez konuştu. "Değil 109 milyon, dünyaları da verseler oğlumuzun sağlığı yerine gelmeyecek" diyen acılı aile ihmal iddiasında bulunurken küçük Hüseyin'in yatağa bağımlı içler acısı hali yürekleri dağladı.

Olay, 2018 yılında Gaziantep'te özel bir hastanede meydana geldi. İddiaya göre, 4 yaşındaki Hüseyin Beyaz, yapılan bademcik ameliyatının ardından gelişen komplikasyonla yaşanan kanama sonucu solunum yolunun tıkanması nedeniyle beyni oksijensiz kalarak engelli kaldı. Yaklaşık 7 yıl önce yaşanan olay sonrası yargı süreci başladı.

Hastanın ailesi ihmal iddiasıyla davacı oldu, mahkeme rekor tazminata hükmetti

Küçük çocuğun ailesi, ihmali olduğu ve tıbbi yanlış uygulama yapıldığı iddiasıyla hastane ve hekim H.B.'den şikayetçi olarak tazminat davası açtı. Hastane ve hekim ise kanamanın ameliyatın komplikasyonlarından kaynaklandığını savunarak iddiaları reddetti. Tarafların savunmaları, adli tıp raporları ve bilirkişi raporlarının ardından görülen duruşma sonrası mahkeme heyeti ameliyatı gerçekleştiren hekimi sorumlu tutarak yasal faizleriyle birlikte yaklaşık 109 milyon TL'yi bulan rekor bir tazminat ödemesine hükmetti.

Bademcik ameliyatı sonrası engelli kalan küçük Hüseyin'in ailesi ilk kez konuştu

Küçük çocuğun babası Ömer ve annesi Kübra Beyaz, 7 yıllık sürede yaşadıkları zorlu süreci ilk kez anlattı. Geçen zamanda ameliyat öncesi hiçbir sıkıntısı olmayan çocuklarının ameliyat sonrası yatağa bağımlı kaldığını belirten acılı anne-baba, gündem olan tazminat miktarına yönelik tepkilere cevap verdi. Acılı aile, "Değil 109 milyon, dünyaları da verseler oğlumuzun sağlığı yerine gelmeyecek" derken yatağa bağımlı küçük Hüseyin'in içler acısı hali ise yürekleri dağladı.

"Kanama sonrası oğlumun her şeyini kaybettik"

Yaşanan süreci anlatan baba Ömer Beyaz, "7 yıl önce Gaziantep'te oğlumu bademcik ameliyatı için özel bir hastaneye götürdüm. Sonrasında ameliyat oldu ve 3 gün sonra şikayetlerle çocuk hastalıkları bizi servise yatırdı. 7. günün sonunda da Hüseyin'de çok ciddi anlamda bir kanama meydana geldi. Yani kanama o kadar şiddetliydi ki hemşireyi çağırdıktan sonra hemşire bile hiçbir şey yapamadı ve bize Hüseyin'i çok hızlı bir şekilde acil servise indirmemizi söyledi. Ben de Hüseyin'i hemşirenin yönlendirmesi sonucu çok hızlı bir şekilde acil servise indirdim. Kanamadan sonra yaklaşık 20 dakika kadar oğlumun kalbi durdu, kalp masajı yapıldı ve sonrasında da 60 gün kadar bir Adana Balcalı'ya sevk ettikten sonra yoğun bakımda kaldı. Bu süreçte biz oğlumun her şeyini kaybettik" dedi.

"Oğlumdan geriye elimizde sadece zaman zaman bize gösterdiği bir gülümsemesi kaldı"

Olay sonrası oğlunun tamamen yatağa bağımlı hale geldiğini ve sadece çok nadiren gösterebildiği gülümsemesiyle avunduklarını söyleyen acılı baba Beyaz, "Artık oğlum göz teması kuramıyor, görme duygusunu kaybetti. Ağızdan 7 yıldır hiç besleyemedik oğlumu. Hiç hareket edemedi, hareket kabiliyetini de kaybetti, konuşmayı da kaybetti. Yani bir çocuğun yapması gereken her şeyi, bir insanın, sağlıklı bir insanın yapması gereken her şeyi kaybetti. Elimizde sadece bir gülümseme kaldı zaman zaman bize verdiği. Ağlama duygusunu bile kaybetti" dedi.

"Keşke biz bu rakamı almasak da oğlum gelip benden sadece 1 TL harçlık isteyebilse"

Olayı yargıya taşıdıklarını ve dava sürecinin 7 yıl devam ettiğini de belirten baba Ömer Beyaz, özellikle tazminat miktarının çok konuşulmasına tepki gösterdi. Oğlunun tüm insani fonksiyonlarını kaybettiğini ve bunun maddi hiçbir değerle kıyaslanamayacağını belirten baba, "Yaşanan olayda biz tabi davacı olduk süreçte. ve olay 2 defa adli tıpa, 1 kere de heyete gitti. ve sonuçta da tüm bu değerlendirmeler sonucunda 7 yıl süren bir adalet arayışımızın sonucunda haklılığımız kanıtlandı. Hem hastane hem doktor ağır kusurlu bulundu. Mahkeme 37 milyon TL'lik bir tazminata hükmetti, yani kazandığımız rakam 37 milyon TL. Bu tazminat bedelinin aslında oğlumun, bu zamana kadar ve bundan sonra bakıcı giderleri ve sağlık giderleriyle ilgili bir rakam olduğunu söyleyebilirim. Son zamanlarda bu rakam çok farklı lanse ediliyor. Toplum barışını etkileyecek şekilde sanki bir meslek grubuna yöneltilmişçesine bir algı oluşturulmaya çalışıyor ama ben öncelikle şunu söylemek isterim. Ben işini layıkıyla yapan doktorlardan her zaman 'Allah razı olsun' diyorum ve demeye de devam edeceğim. Ama ortada çok büyük hata var. Yani Adli Tıp Kurumu'nun gönderdiği raporda 10'a yakın bariz hata var ve bir doktorun yapmaması gereken hatalar var. Bu rakam bizim için gerçekten hiçbir anlam ifade etmiyor. Şunu söyleyeyim. Keşke biz bu rakamı almasak da oğlum gelip benden sadece 1 TL harçlık isteyebilecek pozisyonda olsa. Bu insanı gerçekten çok üzüyor. Yani bizim 7 yıldır yaşadıklarımızı bir kenara bırakıp sadece tazminatı konuşmak, sadece bu süreci anlatmak, sanki burada hatalı biz de mağdur karşı tarafmış gibi bir algı oluşturmak gerçekten insanlıktan, insani değerlerden çok uzak olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi oğlum her şeyini kaybetti. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak bizim için. Gelinen noktada maalesef sanki hatalı bizmişiz gibi, bir çocuğun hayatı mahvolmamış gibi, bir anne babanın, bir kardeşin, bir ailenin hayatı yok olmamış gibi sadece tazminatın konuşulması gerçekten beni çok üzüyor" ifadelerini kullandı.

"Tazminat miktarının yasal faiziyle 100 milyon TL'nin üzerine geçeceği söyleniyor"

Mahkeme heyetinin verdiği 37 milyon TL'lik tazminat kararının detaylarını açıklayan ve yasal faizlerle paranın 100 milyon TL'yi aştığını vurgulayan Ömer Beyaz, "37 milyon TL'ye tazminat cezası verdi Gaziantep Tüketici Mahkemesi Hüseyin'in bakıcı giderleri için. Fakat dava 7 yıldır devam ediyor. O nedenle bu rakamın yasal faiziyle 100 milyon TL'nin üzerine geçeceği söyleniyor. Benim de aslında elimde net bir rakam yok, ben de bilmiyorum. Ama tabii sosyal medyada birçok rakam dolaşıyor. 100 milyon üzeri faiziyle beraber geçecektir. Ama ana para 37 milyon TL. ya ben aslında şunu söylemek istiyorum. Yani karşı taraf o kadar canımızı yaktı ki sadece oğlumuzu bizden almadı bu süreçte. Oğlumuzun tedavi giderlerini kısabilmek için bu tarz çocukların 10 yıl yaşayacağını ve bakıcı giderlerinin 10 yıl üzerinden hesaplanmasının gerektiğini bile söylediler. Yani bir anne-babanın herhalde hayatında yaşayacağı en zor olaylardan bir tanesiydi. Biz engelli bireyler anne babası olarak hayatta hiçbir zaman sıralı ölüm isteyemeyiz. Çünkü biz evladımızla aynı anda Allah bizi alsın deriz. Çünkü benim oğlum bana muhtaç, benim kucağıma muhtaç, benim sesime muhtaç, benim elime muhtaç. Bunun karşılığını hiçbir şey ödeyemez. Ama onlar 'bu tarz çocuklar 10 yıl yaşar' diyecek kadar da vicdani boyutlarını kaybetmişler. Bugün yine çıkıp Türkiye'de ameliyatların yüksek rakamlara ulaşması istenmiyorsa işte bu tazminatların bu rakamlara ulaşmaması gerektiği söyleniyor. Yani resmen aba altından sopa göstererek toplumun barışına, toplumun düşmanlığa iten açıklamalar yapılıyor. Ortada bir hata var. Bu hatanın da bir bedeli var. Bu bedeli konuşmak yerine bence yapılan hatalardan ders çıkarmak, bu hataları konuşmak ve bir daha hiçbir ailenin canını yakmamak çok önemli" şeklinde konuştu.

"Bazı şeyler ne yazık ki geri gelmeyecek, oğlumun her şeyini çok özledim"

Acılı anne Kübra Beyaz ise 7 yıldır yaşadıklarını anlatırken zor anlar yaşadı Anne Beyaz, "Bizim hayatımız bir gecede değişti. Yani 7 yılın bizim için bir tarifi yok. Hangi cümleleri kurarsak kuralım bunu tarif edemeyiz. Yani süreçle alakalı inanın sosyal medyada dolaşan ve sadece rakamın gündeme gelmesi bizi inanılmaz yıprattı ve üzdü. Yani bunun bir maddi karşılığı yok. Yani bu davanın zaten kaybedeni biziz. Bazı şeyler ne yazık ki geri gelmeyecek. Her şeyini özledim çünkü yani üç buçuk yaşında kadar sağlıklı iken bir anne evlatla neler yaşayabilir? İnanın birçok şeyi yaşadım. Yani beni kucağına yatırıp saçımı okşayan evladımdı. Gece yatarken bile uyurken bile ben hani sesimi çıkartmasam bile dönüp dönüp öperdi beni. Şimdi biz onu bol bol öpüyoruz ama onun da içinden böyle bir şey hissiyatını verdiğini aldığını biliyoruz. Yani çok şey kaybolduğu için hani hangi birini anlatabilirim bilemiyorum, bazı şeyler gelmeyeceği için ne yazık ki tarifi yok yani. İnanın söylenecek çok şey var ama kadarcık zamana bunlar zaten sığdırılamaz" diye konuştu. - GAZİANTEP