Bacaya sıkışan kedi kurtarıldı

Adıyaman'da, bir ikametin bacasına sıkışarak çıkamayan kedi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldıEdinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Fatih Mahallesinde bulunan bir ikametin baca kısmına giren kedinin çıkardığı sesleri fark eden ev sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Adıyaman'da, bir ikametin bacasına sıkışarak çıkamayan Kedi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Fatih Mahallesinde bulunan bir ikametin baca kısmına giren kedinin çıkardığı sesleri fark eden ev sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, önce bacada delik açtı. Ardından ulaştığı kediyi sıkıştığı yerden çıkardı.

Her hangi bir yarası olmadığı belirlenen kedi yeniden özgürlüğüne kavuştu - ADIYAMAN