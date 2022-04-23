Bacak kıran kapkaçılar tutuklandı

ÇUKUROVA, ADANA (İHA) - Adana'da kaldırımda duran kadının sırt çantasını çekip onu yerde sürükleyerek bacağının kırılmasına, kafasının yarılmasına neden olduğu öne sürülen bir kişi ile ona yardım eden zanlı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, olay, 18 Nisan'da Çukurova ilçesi, Toros Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sabah işe gitmek için evinden çıkan N. Ü., kaldırımda durduğu sırada motosikletle yoldan geçen 2 şüpheliden biri, inerek kadının sırt çantasını almaya çalıştı. Kadın direnince yere düştü, şüpheli N. Ü.'yü sürükleyerek çantasını alıp kaçtı. Bu sırada kadının yardım çığlığını duyan apartman görevlisi Ali Pekmez (48), şüpheliyi yakalamak için hamle yaptı ancak başarılı olamadı. Şüpheliler, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'na inerek izini kaybettirdi. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Pekmez'in ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan N. Ü.'nün başından yaralandığı, sol bacağının ise kırıldığı belirtildi. N. Ü., tedavisinin ardından taburcu edildi. Olay yerine gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin Nihat E. (20) ile arkadaşı A.K. (17) olduğunu belirledi. Polisin yaptığı çalışmada şüphelilerin, aynı gün sabah saatlerinde Beyazevler Mahallesi'nde sokakta yürüyen Duygu Ö.'nün (27) çantasını da çaldıkları tespit edildi. Adresleri belirlenen şüpheliler, evlerine yapılan baskınlarda gözaltına alındı. Adreslerinde yapılan aramalarda ise çaldıkları çantalara rastlanmadı.

Emniyete götürülen Nihat E. ile A.K.'nin, sorgularında suçlamaları kabul ettikleri belirtildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - ADANA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa