Bacağına demir tabela düşen işçi yaralandı - Haberler

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Bacağına demir tabela düşen işçi yaralandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bacağına demir tabela düşen işçi yaralandı Sinop'ta bacağına demir tabela düşen işçi yaralandı.

SİNOP (İHA) - Bacağına demir tabela düşen işçi yaralandı

SİNOP - Sinop'ta bacağına demir tabela düşen işçi yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Uğur Mumcu Meydanı'nda meydana geldi. Sinop'ta yürütülen Meydan Projesi'nde çalışmaların sürdüğü bölgede işçi Sebahattin D.'nin bacağına demir tabela düştü. Yaşanan iş kazasında yaralanan işçi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İş kazasıyla ilgili inceleme başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı / Berkan Şen - 3. Sayfa

Sinop, Kaza, işçi, 3. Sayfa, Yerel, Haberler

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