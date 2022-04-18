Bacadan düşen kıvılcım evi kül etti - Haberler

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Bacadan düşen kıvılcım evi kül etti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bacadan düşen kıvılcım evi kül etti

Balıkesir'in Manyas ilçesinde bacadan düşen kıvılcımdan çıkan yangında bir ev kullanılmaz hale geldi.

KARACABEY, BURSA (İHA) - Balıkesir'in Manyas ilçesinde bacadan düşen kıvılcımdan çıkan yangında bir ev kullanılmaz hale geldi.

Manyas'ın kırsal Kulak Mahallesinde yanan evin bacasından çıkan kıvılcım evdeki tüm eşyaların yanmasına neden oldu.

Evin sahibi Maksut Sami Şen'in ailesiyle birlikte Karacabey ilçesine iftara gittiği, dönüşte tek katlı müstakil evine girdiğinde yangınla karşılaştığı ve hemen yardım istediği belirtildi.

İtfaiyenin soğutma çalışmaları yaptığı ve çevresindeki evlere sıçramaması için önlem aldığı öğrenildi. Ailenin tüm eşyalarını kaybettiği yangında can kaybının yaşanmaması tek teselli kaynağı oldu.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - BALIKESİR

Bacadan düşen kıvılcım evi kül etti

Bacadan düşen kıvılcım evi kül etti

Bacadan düşen kıvılcım evi kül etti

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Karacabey, Balıkesir, 3. Sayfa, Haberler

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