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Bacada çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastanelik oldu

Bacada çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastanelik oldu
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Isparta'da iki katlı bir binanın bacasında çıkan yangında, 2 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Isparta'da iki katlı bir binanın bacasında çıkan yangında, 2 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Yangın, gece saatlerinde Yedişehitler Mahallesi'nde bulunan 2 katlı bir binanın bacasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çatının baca kısmında çıkan yangın, kısa sürede dairelere duman dolmasına sebep oldu. Durumu fark eden ev sahibi Mehmet K.'nin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken dumandan etkilenen Mehmet K. ve Ümmü K., hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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