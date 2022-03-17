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Bacada çıkan yangın korkuttu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bacada çıkan yangın korkuttu

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde iki katlı evin bacasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

AKÇAKOCA, DÜZCE (İHA) - Düzce'nin Akçakoca ilçesinde iki katlı evin bacasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Akçakoca merkeze bağlı Hacıyusuflar Mahallesi Güneş Sokakta bulunan iki katlı evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre,

Serdar Y.'ye ait iki katlı evin bacasında yangın çıktı. Dumanları gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. Vatandaşlar ise sokağa çıkarak, itfaiye ekiplerinin müdahalesini izledi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE

Bacada çıkan yangın korkuttu

Bacada çıkan yangın korkuttu

Bacada çıkan yangın korkuttu

Bacada çıkan yangın korkuttu

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Akçakoca, İtfaiye, Yangın, Düzce, 3. Sayfa, Haberler

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