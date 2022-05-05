Baca yangını mahallede paniğe neden oldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Baca yangını mahallede paniğe neden oldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Baca yangını mahallede paniğe neden oldu

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bir binanın baca kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bir binanın baca kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahalle Kahyaoğlu Caddesi'nde, 4 katlı Topçu Apartman'ın baca kısmında alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın mahallede kısa süreli paniğe neden oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdivenle çatı katına çıkarak yangını söndürdü. Çatıdaki bacadan çıktığı düşünülen yangın sonucu binanın çatı katında maddi zarar oluşurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Zonguldak, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title