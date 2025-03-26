Baca Temizliği Yangına Neden Oldu, Esnafın Müdahalesi Kurtardı

Baca temizlerken binayı yakıyordu

Esnafın damacanayla müdahalesi yangının büyümesini önledi

KIRŞEHİR – Kırşehir'de bir esnafın bacayı temizlerken döktüğü yağ çözücü yangına neden oldu. Esnaf damacanayla su dökerek alevlere ilk müdahaleyi yaparken, yangın itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla söndürüldü.

Yangın, Terme Caddesi'nde bulunan bir dönerci dükkanında çıktı. Edinilen bilgiye göre, tadilat ve temizlik çalışması yapan esnafın yağ çözücüyü metal baca borusuna dökmesi ile çıkan yangın büyüdü. Metal baca borusunun alev almasıyla çıkan yangına üst katta bulunan esnaf, damacanaya doldurduğu suyla müdahale ederek yangının büyümesini engelledi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmasının ardından cadde trafiğe açıldı. Vatandaşlar ise o anları cep telefonlarıyla kayda aldı.