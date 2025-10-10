Haberler

Babasıyla Tartışma Sonucu Cinayet: E.R.'ye 24 Yıl Hapis Cezası

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de, 83 yaşındaki babasını öldürdüğü iddiasıyla yargılanan E.R., 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Olayın tahrik altında işlendiği gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet cezasından kurtuldu.

Kayseri'de babasını öldürdüğü iddiasıyla hakim karşısına çıkan E.R.'ye mahkeme 24 yıl hapis cezası verdi.

Talas ilçesinde 8 Mayıs 2025 tarihinde meydana gelen olayda, 83 yaşındaki babası M.R.'yi öldürdüğü iddiasıyla yargılanan E.R. (53) Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde karar duruşmasında hakim karşısına çıktı.

Cumhuriyet savcısının ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep ettiği E.R. için mahkeme heyeti ağırlaştırılmış müebbet cezasına hükmederken, olayın tahrik altında işlendiğini belirterek, 24 yıl hapis cezasına hükmetti. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Yapılan itiraz kabul edildi, Bayrampaşa'da başkanvekilliği seçimi yeniden yapılacak

CHP adayının kazandığı ilçede seçimler yeniden yapılacak
İsrail'in çekilmesi sonrası Gazzeliler evlerine dönmeye başladı

Tarihi anlar! İsrail çekilirken halk harekete geçti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tuğba Özay'dan disiplin dersi: Sabahın ilk ışıklarında antrenman

Survivor hazırlığı mı? Ünlü isimden deniz kenarında güç gösterisi
İsrail'in çekilmesi sonrası Gazzeliler evlerine dönmeye başladı

Tarihi anlar! İsrail çekilirken halk harekete geçti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.