Babasıyla Tartışma Sonucu Cinayet: E.R.'ye 24 Yıl Hapis Cezası
Kayseri'de, 83 yaşındaki babasını öldürdüğü iddiasıyla yargılanan E.R., 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Olayın tahrik altında işlendiği gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet cezasından kurtuldu.
Talas ilçesinde 8 Mayıs 2025 tarihinde meydana gelen olayda, 83 yaşındaki babası M.R.'yi öldürdüğü iddiasıyla yargılanan E.R. (53) Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde karar duruşmasında hakim karşısına çıktı.
Cumhuriyet savcısının ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep ettiği E.R. için mahkeme heyeti ağırlaştırılmış müebbet cezasına hükmederken, olayın tahrik altında işlendiğini belirterek, 24 yıl hapis cezasına hükmetti. - KAYSERİ
