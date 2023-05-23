Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Babasıyla tartışan genç, havaya rastgele ateş açtı

Babasıyla tartışan genç, havaya rastgele ateş açtı

3. Sayfa Haberleri

Babasıyla tartışan genç, havaya rastgele ateş açtı Mardin'de babasıyla tartışan genç, havaya doğru rastgele ateş etti.

Babasıyla tartışan genç, havaya rastgele ateş açtı

MARDİN - Mardin'de babasıyla tartışan genç, havaya doğru rastgele ateş etti.

Olay, 13 Mart Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle A.B., babası M.B. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.B., havaya doğru rasgele ateş etti. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayda şans eseri yaralanan olmadı.

Polis ekipleri A.B.'yi gözaltına alarak karakola götürdü.

Mardin Seçim Sonuçları
Mardin Yerel Seçim Sonuçları 2019
Mardin Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Mardin 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title