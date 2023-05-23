Babasıyla tartışan genç, havaya rastgele ateş açtı

MARDİN - Mardin'de babasıyla tartışan genç, havaya doğru rastgele ateş etti.

Olay, 13 Mart Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle A.B., babası M.B. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.B., havaya doğru rasgele ateş etti. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayda şans eseri yaralanan olmadı.

Polis ekipleri A.B.'yi gözaltına alarak karakola götürdü.