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Babasıyla tartışan eniştesini sırtından bıçakladı

3. Sayfa Haberleri

- Babasıyla tartışan eniştesini sırtından bıçakladı Samsun'da bir kişi babasıyla tartışan eniştesini sırtından bıçaklayarak ağır yaraladı.

- Babasıyla tartışan eniştesini sırtından bıçakladı

SAMSUN - Samsun'da bir kişi babasıyla tartışan eniştesini sırtından bıçaklayarak ağır yaraladı.

Olay, Samsun'un İlkadım İlçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Y.P.babasıyla tartıştığı için eniştesi M.A.G.'ye bıçakla saldırarak sırtından, ve kolundan yaraladı. Yaralı enişte kendi aracıyla Gazi Devlet Hastanesine giderek burada tedavi altına alındı. Hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilen M.Y.P. cerrahi yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Eniştesini bıçaklayan kayınbirader M.Y.P. ise İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammer Ay - 3. Sayfa

İlkadım Samsun 3. Sayfa Haberler

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