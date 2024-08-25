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Babasının yanında araç kullanan çocuk sürücü drona yakalandı

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Mersin polisinin dron ile yaptığı trafik uygulamasında babası tarafından araç kullandırılan çocuk dronla tespit edildi, polis tarafından durdurularak gerekli yasal işlem yapıldı

Babasının yanında araç kullanan çocuk sürücü drona yakalandı

Mersin polisinin dron ile yaptığı trafik uygulamasında babası tarafından araç kullandırılan çocuk dronla tespit edildi, polis tarafından durdurularak gerekli yasal işlem yapıldı

MERSİN - Mersin polisinin dron ile yaptığı trafik uygulamasında babası tarafından araç kullandırılan çocuk sürücü dronla tespit edildi, polis tarafından durdurularak gerekli yasal işlem yapıldı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, şehirde trafik uygulamalarını sürdürüyor. Denetimlerde dron da kullanan ekipler, sürücüleri hem uyarıyor hem de gerekli yasal işlemleri yapıyor. Son olarak araç geçişinin yoğun olduğu merkez Mezitli ilçesi GMK Bulvarı Kale Kavşağında dronla denetim yapan ekipler, çocuk sürücüyü tespit etti. Dronu fark eden araçtakiler, bir petrol istasyonunaı çektikleri araçta sürücüyü değiştirip tekrar yoluna devam etti. O anları havadan görüntüleyen polis, otomobili uygulama noktasında durdurdu. Gerekli uyarıyı yapan polis, şahıslara 690 TL para cezası uyguladı.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü tarafından o anların görüntüsü, "Can güvenliğiniz önceliğimiz, kurallar kırmızı çizgimiz. İlimiz genelinde dron ile trafik denetimi yapıldığı esnada küçük yaştaki çocuğa ebeveyni ile birlikte sürücü tarafında oturarak araç kullandırıldığı tespit edilmesi üzerine, araç sürücüsüne gerekli bilgilendirmeler yapılarak yasal işlemler uygulandı" ifadeleriyle paylaşıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3-sayfa trafik Mersin Çocuk Spor 3.Sayfa Spor Güncel Haberler

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