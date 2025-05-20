Babasının Traktörünün Altında Kalan 7 Yaşındaki Kız Ağır Yaralandı

Babasının Traktörünün Altında Kalan 7 Yaşındaki Kız Ağır Yaralandı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde babası tarafından kullanılan traktörün altında kalan 7 yaşındaki Nur, ağır yaralandı. Olay yerinde şok geçiren baba, kızının hastaneye kaldırılmasıyla büyük üzüntü yaşadı. Yaralı çocuğun sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde babasının kullandığı traktörün altında kalan 7 yaşındaki Nur, ağır yaralandı.

Olay saat 18.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Paşaören mahallesindeki bir tarlada meydana geldi. Mehmet B.(38) ailesini alıp 16 BBC plakalı traktör ile tarlasını sürmeye gitti. Mehmet B. Tarlasını sürdüğü sırada, geri manevra yapınca tarlada gezinen 7 yaşındaki kızı Nur'u fark etmeyerek üzerinden geçti. Başının üzerinden lastiğin geçtiği çocuk ağır yaralandı. Kızını ezen baba, şok geçirdi. Ağır yaralanan çocuk, olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı ilk tedavinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve araştırma hastanesine sevk edildi. Çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Baba, büyük üzüntü yaşadı.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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