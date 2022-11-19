Babasının telefonla aradığı genç, mekan önüne gelip kurşun yağdırdı 3. Sayfa Haberleri Babasının telefonla aradığı genç, mekan önüne gelip kurşun yağdırdı Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan silahlı kavgada ayağından ve yüzünden yaralanan bir kişi, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Babasının telefonla aradığı genç, mekan önüne gelip kurşun yağdırdı MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan silahlı kavgada ayağından ve yüzünden yaralanan bir kişi, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay Yalıkavak Mahallesi Çökertme Caddesi'ndeki bir restoranda meydana geldi. Restoranda oturan Ö.A.'nın, iddiaya göre küfürlü konuşması üzerine yan masada oturan A.K. sözlü olarak müdahale edince tartışma başladı. Tartışma büyüyerek küfürleşmeye gitti. Kavgaya dönen olayda bıçağın da çekildiği öğrenildi. Olayda A.K., telefonla oğlu Ö.K.'yı aradı. Araçla bölgeye gelen Ö.K, 8 el ateş etti, Ö.A. ayağından vuruldu. Şüpheliler, lüks bir araca binip olay yerinden uzaklaştı. Kavga esnasında yüzünden ve silahla ayağından yaralanan Ö.A., 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Bodrum Muğla 3. Sayfa Haberler

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