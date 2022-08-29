Babasının tabancası ile kendini vurdu 3. Sayfa Haberleri Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde 14 yaşındaki çocuk, babasının tabancası ile oynarken kazara kendini vurdu. Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde 14 yaşındaki çocuk, babasının tabancası ile oynarken kazara kendini vurdu. Yaralanan çocuk, tedavi altına alındı. Olay, Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 14 yaşındaki kız çocuğu M.S., babasına ait tabanca ile oynarken tabancanın ateş alması neticesinde kazara kendini vurdu. Ağır yaralanan çocuk ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan çocuğun hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KASTAMONU Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kastamonu 3. Sayfa Haberler

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