Babasının otomobilini kaçıran 16 yaşındaki genç, böyle kaza yaptı - Haberler

Babasının otomobilini kaçıran 16 yaşındaki genç, böyle kaza yaptı

Ehliyetsiz gencin kırmızı ışık ihlali sebebiyle yaşanan kazada 2 kişi yaralandı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde babasına ait otomobili izinsiz alıp kız arkadaşıyla yaptığı kaçamak hastanede bitti. Kırmızı ışık ihlali sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza güvenlik kamerası tarafınan da saniye saniye kaydedildi.Sürücü belgesi bulunmayan 16 yaşındaki otomobil sürücüsüne ve araç sahibi olan babasına 3 bin 674' er TL ceza uygulandı.

Kaza dün gece Demokrasi Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yapay Şelale istikametinden Çevreyolu istikametine seyir halindeki 16 yaşındaki A.D.'nin kullandığı 07 LF 272 plakalı Tofaş şahin marka otomobil, trafik lambalarında sağ şeritte kırmızı ışıkta beklerken, aniden sol tarafa dönmeye kalkması ve Burak Atasoy'un kullandığı 07 AKJ 089 plakalı BMW marka otomobille çarpışması sonucunda meydana geldi.

Çarpışmanın şiddetiyle yolun karşısındaki kaldırıma çıkıp hurdaya dönen otomobilin sürücüsü A.D. ve otomobilde yolcu olarak bulunan kız arkadaşı A.D. yaralandı. Yaralılar, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

"Otomobili evlerinin önünden kaçırmış"

16 yaşındaki A.D.'nin otomobili evlerinin önünden anne ve babasının haberi olmadan kaçırdığı ve kız arkadaşıyla gezerken kaza yaptığı öğrenildi. Kaza anı yol kenarında bulunan bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıdı.