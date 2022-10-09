Babasının kullandığı traktörün üzerinden geçtiği 2 yaşındaki çocuk ağır yaralandı 3. Sayfa Haberleri Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda babasının traktör ile üzerinden geçtiği 2 yaşındaki kızı ağır yaralandı. Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda babasının traktör ile üzerinden geçtiği 2 yaşındaki kızı ağır yaralandı. Olay, İsaören Mahallesinde bulunan ailenin evinin bahçesinde meydana geldi. Valid Elahmed(35) evinin bahçesine 41 AAL 55 plakalı traktörü park ederken, bahçede oynayan kızı 2 yaşındaki Lilaz'ın üzerinden geçti. Traktörün başı ve omzunun üzerinden geçtiği çocuk, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan tetkiklerin ardından başında ve omzunda kırıklar oluşan çocuk, ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa İnegöl Bursa 3. Sayfa Haberler

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