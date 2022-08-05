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Babasının evinde saklanıyordu, yakayı ele verdi

Babasının evinde saklanıyordu, yakayı ele verdi

Düzce'de "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şahıs, babasının evinde yakalandı.

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Düzce'de "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şahıs, babasının evinde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri, hakkında "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan A.R. isimli şahsın, babası D.R.'nin evinde saklandığı bilgisine ulaştı. Harekete geçen Beyköy Jandarma Karakol Komutanlığı ve JASAT ekipleri, düzenlenen operasyon neticesinde şahsı kıskıvrak yakaladı. Şahıs, tamamlanan işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Düzce 3. Sayfa Haberler

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