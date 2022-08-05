Babasının evinde saklanıyordu, yakayı ele verdi Düzce'de "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şahıs, babasının evinde yakalandı. Düzce'de "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şahıs, babasının evinde yakalandı. Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri, hakkında "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan A.R. isimli şahsın, babası D.R.'nin evinde saklandığı bilgisine ulaştı. Harekete geçen Beyköy Jandarma Karakol Komutanlığı ve JASAT ekipleri, düzenlenen operasyon neticesinde şahsı kıskıvrak yakaladı. Şahıs, tamamlanan işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. - DÜZCE İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Jandarma Düzce 3. Sayfa Haberler

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