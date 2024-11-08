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Babasının Cenazesi İçin Dönerken Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Babasının Cenazesi İçin Dönerken Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti
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İsviçre'de çalışan Şaban Ün, babasının ölüm haberini aldıktan sonra Bursa'ya giderken geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Baba ve oğulun cenazeleri birlikte defnedildi.

İsviçre'de çalışan ve babasının ölüm haberini alınca yola çıkan bir kişi, Bursa'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Baba ve oğulun cenazeleri yan yana defnedildi.

Edinilen bilgiye göre, İsviçre'de çalışan Şaban Ün (58), babası İbrahim Ün'ün (84) ölüm haberini alınca yola çıktı. Kestel'in Ümitalan Mahallesi mevkisinde Şaban Ün'ün (58) kullandığı 16 ARP 395 plakalı otomobil, yokuş aşağı inerken kontrolden çıkarak kayaya çarptı.

Babasının cenazesi için Bursa'nın Yenişehir ilçesine giden Şaban Ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Baba ve oğlunun cenazeleri ilçede bulunan Çınarlı Camii'nde kılınan namaz sonrası Yenişehir ilçe mezarlığına defnedildi. Baba ve oğulun ölümü sevenlerini yasa boğdu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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